Sedicenne scomparsa nel Mandamento Baianese: il lavoro dietro le ricerche che hanno portato al lieto fine

Dietro il lieto fine della vicenda della sedicenne del Mandamento Baianese, ritrovata nel pomeriggio dopo essersi allontanata da casa nella notte, c’è stato un intenso lavoro di ricerca coordinato dai Carabinieri e supportato da unità specializzate.

Non appena è stato denunciato l’allontanamento della ragazza, i militari dell’Arma hanno attivato il dispositivo previsto per la ricerca delle persone scomparse, avviando una serie di verifiche sul territorio e concentrando l’attenzione sui luoghi che la giovane avrebbe potuto raggiungere. Le pattuglie hanno battuto le strade del Mandamento Baianese e delle aree limitrofe, estendendo progressivamente il raggio delle ricerche.

A supporto delle attività è intervenuto anche il Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, impiegato proprio nei casi in cui è necessario accelerare le operazioni di ricerca. Sul campo hanno operato Guapa e Fero, due pastori tedeschi addestrati nella localizzazione di persone scomparse. Grazie al loro particolare addestramento e all’elevata capacità olfattiva, i cani sono in grado di seguire tracce e individuare elementi utili anche in contesti particolarmente complessi, rappresentando una risorsa fondamentale nelle ricerche di persone allontanatesi o disperse.

Le operazioni si sono svolte senza sosta per tutta la giornata, con un costante coordinamento tra i militari impegnati sul territorio e gli operatori specializzati. Parallelamente, sono stati raccolti tutti gli elementi utili per ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane e orientare le ricerche nelle zone ritenute di maggiore interesse.

L’impegno profuso dalle forze dell’ordine ha consentito di mantenere alta l’attenzione sul caso fino all’epilogo positivo. Il ritrovamento della sedicenne ha così posto fine alle ore di apprensione vissute dalla famiglia e dall’intera comunità del Mandamento Baianese, che aveva seguito con partecipazione l’evolversi della vicenda.