BAIANO. Transizione ecologica, sabato all’ Incontro si presenta Rigenera, il progetto di legge di iniziativa popolare per la Campania Verso l’obiettivo delle 10 mila firme di sottoscrizione

E’ in piena fase di sviluppo nel dibattito pubblico regionale, la campagna di promozione e sensibilizzazione a sostegno di Rigenera, il progetto di legge di iniziativa popolare, con l’obiettivo mirato sulle gravi problematiche che a livello ambientale attraversano la Campania, nel più generale e preoccupante contesto planetario, dal Nord al Sud del mondo, a fronte dell’incalzare costante e della frequenza sempre più intensa dei fenomeni estremi dei cambiamenti climatici del nostro tempo, dallo scioglimento dei ghiacciai perenni alla siccità, dalle alluvioni devastanti alla contaminazione dell’atmosfera, dell’ aria e delle acque marine, fluviali e lacustri. Problematiche che interpellano le coscienze di cittadine e cittadini, richiedendo adeguate risposte di responsabilità umanitaria e di giustizia nel senso più ampio e articolato possibile. Ed il Focus in programma sabato – 23 marzo alle ore 18,30 – nei locali dell’ Incontro, in via Luigi Napolitano, costituirà un proficuo momento di analisi e di riflessione, da tradurre in conseguenti sociali atti di conoscenza e consapevolezza.

La proposta- Rigenera è l’importante e significativa testimonianza di volontariato e impegno civico che coinvolge attivamente oltre 100 tra associazioni, circoli locali e nazionali, culturali, sindacali, oltre che personalità del mondo della cultura, dell’arte, dell’urbanistica e della letteratura. Un’ interessante

Il progetto normativo Rigenera sarà presentato da Gianfranco Nappi, già parlamentare in tre legislature e assessore regionale all’agricoltura della Campania, direttore della rivista culturale Infiniti mondi. La coordinazione del Focus è di Giusy De Laurentiis, con l’introduzione di Carlo Melissa.

Per la circostanza sarà possibile sottoscrivere i moduli della petizione per la proposta di legge Rigenera, con la certificazione di autentica che sarà eseguita da assessori e consiglieri comunali, nelle funzioni di pubblici ufficiali.