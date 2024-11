BAIANO.. Scelta del Maio 2024: una giornata di tradizione e comunità

Domani, 24 novembre 2024, Baiano sarà protagonista di una delle sue tradizioni più antiche e sentite: la Scelta del Maio* evento organizzato dal Comitato Maio con il patrocinio del Comune.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 in Piazza Francesco Napolitano, dove i partecipanti si raduneranno per iniziare il percorso verso il Bosco di Arciano. Alle **9.00** partirà il corteo, diretto alla scelta del grande albero simbolo della festività. Uno dei momenti più suggestivi sarà l’**affissione dello stendardo al Maio selezionato**, un rito carico di significato che celebra la comunione tra tradizione, fede e natura.

La mattinata culminerà con un momento conviviale: alle **12.30** è previsto il pranzo presso il **Casonetto**, gentilmente offerto dal Comitato Maio, un’occasione per condividere il senso di comunità che caratterizza questa ricorrenza.

Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un **servizio navetta** che collegherà Piazza Francesco Napolitano al Casonetto a partire dalle **10.30**.

La Scelta del Maio rappresenta un appuntamento imprescindibile per la comunità di Baiano, unendo tradizione, spiritualità e festa popolare in un evento che coinvolge cittadini di tutte le età. Un’occasione per riscoprire le proprie radici e per tramandare alle nuove generazioni il valore di un rito antico e prezioso.