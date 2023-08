BAIANO. Parla l’anziano che ha fatto arrestare il truffatore del pacco del finto nipote

Truffatori in azione a Baiano, ma il colpo ai danni di una ultraottantenne fallisce. Nello specifico il malvivente aveva telefonato a casa dell’anziana e, spacciandosi per un corriere, le riferisce che di lì a poco sarebbe passato da lei per la consegna di un pacco indirizzato al nipote contenete un pc, a fronte del quale avrebbe dovuto pagare 1.350 euro.

L’immediata attività investigativa, sviluppata dai Carabinieri in borghese dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano, ha consentito di intercettare e bloccare nei pressi dell’abitazione della vittima il presunto truffatore.

Si tratta di un ventenne di Napoli che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è stato denunciato in stato di libertà. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, lo stesso è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare eventuali responsabilità del giovane in analoghi fatti commessi in Irpinia. Ecco l’intervista che ci ha rilasciato l’anziano ai nostri microfoni.