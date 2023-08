Contrada (Av): Al Via ai lavori del Nuovo Asilo Nido

Il mese di agosto, per tradizione dedicato al riposo e alle vacanze, coincide a Contrada con l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido che sarà ospitato nei locali del plesso scolastico Ammaturo di Via Roma.Con questa linea di investimento si intende aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-3 anni, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. Il fine del Comune alle falde del Monte Faliesi è quello di raggiungere l’obiettivo europeo del 33% relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all’educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi.

Il progetto sapientemente redatto dall’ingegnere Fiore, sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale e della insegnante delegata alla scuola Mariapia Mollica, raccoglie un finanziamento di circa euro 400 mila;

le procedure di gara sono state espletate dai tecnici comunali e i lavori partiranno immediatamente dopo la pausa estiva. Contrada è il primo Comune Irpino ad aver espletato le procedura di gara e appaltato i lavori per la realizzazione dell’asilo nido.

Sono previsti 33 posti per la fascia di minori 0-3 anni, con educatori e personale di servizio qualificato. Da sempre l'Amministrazione targata De Santis ha sempre creduto nella istituzione scolastica, valorizzandone tutti gli aspetti ed esaltando le potenzialità educative dei suoi operatori. Cosa dire complimenti all' Amministrazione Comunale di Contrada per questo altro importantissimo risultato.

