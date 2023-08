BAIANO (AV). Il dott. Luigi Napolitano è entrato nello staff medico dell’Avellino Calcio

Il dott. Luigi Napolitano è entrato a far parte dello staff medico della prima squadra dell’Avellino Calcio. Professionista serio, competente ed empatico, il dott. Napolitano è da sempre amante del calcio ed ha più volte ricoperto la carica di medico sociale di varie squadre. La notizia di oggi è la conferma ulteriore delle sue doti. È lo stesso dott. Napolitano che lo ha reso noto con un post su Facebook. “Con il cuore pieno di gioia che questa mattina annuncio una notizia che per me è di un’importanza immensa. I colori biancoverdi hanno sempre fatto parte della mia vita, fin da bambino ho seguito le sorti del lupo, innamorandomi di questa casacca. Sono entusiasta di mettere a disposizione la mia competenza e la mia professionalità a servizio dell’Avellino Calcio”. (Alessandro Siniscalchi)