Baiano: arrestati un 47enne e un 27enne per rapina dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di sabato i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, unitamente a personale della Squadra Mobile di Avellino, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti in un’agenzia di scommesse di Baiano per la segnalazione di una rapina da parte di due persone.

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono riusciti ad individuare e bloccare i prevenuti, uno a bordo di una vettura sull’autostrada A16 allo svincolo di Nola, mentre l’altro, a bordo di uno scooter, sulla statale 162 allo svincolo di Casoria. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una replica di una pistola con 4 munizioni a salve e di una busta contenente 5.510 euro in banconote e monete, che nascondeva sotto la sella.

Inoltre, grazie alla certosina analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio si sono potuto esaminare le fasi antecedenti e successive all’evento delittuoso, che hanno consentito il riconoscimento degli indagati.

I predetti, un 47enne, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e un 27enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati arrestati per rapina aggravata.