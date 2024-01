Successo a Forza Italia: Antonio Colucci, nuovo coordinatore del mandamento baianese, punta a dare voce al territorio

Il recente congresso provinciale di Forza Italia, svoltosi il 27 gennaio 2024 presso l’ex carcere borbonico di Avellino, ha visto la nomina di Antonio Colucci come coordinatore del partito nel mandamento baianese. Colucci ha espresso con fermezza il suo impegno e quello del suo partito nel dare voce al territorio locale, sottolineando l’importanza di rappresentare le esigenze e le aspirazioni della comunità baianese.

Nel corso del congresso, Colucci ha dichiarato: “Il mio impegno e quello del partito sarà quello di dare voce al mio territorio. Siamo qui per rappresentare le istanze dei cittadini, per lavorare insieme a loro e costruire un futuro migliore per Baiano e i suoi abitanti“.

Un momento di grande soddisfazione è stato il riconoscimento unanime di Carmine De Angelis, confermato come coordinatore provinciale di Forza Italia. Insieme a Colucci, De Angelis ha contribuito al notevole successo del partito, che ha visto un aumento significativo degli iscritti rispetto al precedente coordinamento.

“Con la riconferma di Carmine De Angelis, abbiamo un leader forte e autorevole che ha dimostrato la sua capacità di guidare il partito con saggezza e dedizione”, ha dichiarato Colucci. “Siamo una famiglia accogliente in cui tutti hanno voce, un luogo in cui le idee e le opinioni di ciascuno sono valorizzate.”

Colucci ha citato le parole di Alcide De Gasperi, fondatore della Democrazia Cristiana, per sottolineare l’importanza di ogni contributo individuale: “Come diceva De Gasperi, anche un piccolo chiodo ha la sua importanza. Se tutti noi facciamo il nostro dovere, chiodo su chiodo, potremmo davvero creare un avvenire più prospero per il nostro territorio.”

Ora, il focus del partito è proiettato verso le imminenti scadenze elettorali di giugno, che includono le elezioni comunali ad Avellino e le elezioni europee. Colucci ha sottolineato l’importanza di prepararsi adeguatamente per queste sfide, lavorando in stretta collaborazione con la comunità e consolidando ulteriormente il sostegno di Forza Italia nel territorio. La promessa di dare voce alle necessità locali è ora un impegno concreto per il nuovo coordinatore e il suo partito.