AVELLA. Smart Culture Hub: Serate Armoniche. Il programma completo della rassegna che prenderà avvio il 4 febbraio

Domenica 4 Febbraio, alle ore 19.30, nella meravigliosa sala dello Smart Culture Hub di Avella, in Corso Vittorio Emanuele, si apre la prima Rassegna Concertistica “Serate Armoniche”. La rassegna sarà composta da 4 concerti che, con appuntamento mensile, si snoderanno fino a maggio e costituiranno il fulcro della Direzione Artistico Musicale svolta dall’Avvocato Antonio Larizza, cuore pulsante dello Smart Culture HUB, e dal Soprano Irpino Maria Sirignano, impegnato da sempre nella esecuzione e diffusione della musica colta e non solo. Il 4 febbraio si esibirà il duo napoletano di fama internazionale minimoEnsemble, composto dal Contralto Daniela del Monaco e da Antonio Grande alla Chitarra. I due artisti proporranno arie in lingua napoletana dai Borbone ai Savoia. Il 10 marzo lo Smart Culture Hub ospiterà il quartetto di Sassofoni del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, che proporrà un programma da Rossini a Bernstein. Il 14 aprile sarà la volta del Duo Colbran, formato dal Soprano Giulia Lepore e da Alba Brundo all’Arpa, entrambe figlie d’arte. Sabato 11 maggio si avrà un concerto dedicato al tango con Claudio Patuto alla fisarmonica, Patrizio Paladino alle percussioni e la presenza straordinaria dei due ballerini di Tango Carmela Caseria e Pierpaolo Calandro. Per gli ospiti che prenderanno parte ai concerti vi sarà la possibilità di abbinare agli eventi musicali la visita guidata al Museo Archeologico e immersivo Mia e all’Anfiteatro Romano di Avella. Lo SMART CULTURE HUB si presenta e si conferma, dunque, come luogo di incontro, galleria multifunzionale e live performance, per diffondere l’ arte o i progetti emergenti, in un’ottica in cui la cultura diviene driver di creatività, e promotrice della crescita innovativa del territorio di Avella, già città d’Arte. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Mondadori point di Avella o chiamare al numero 345 82 82 411.