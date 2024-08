Incontro tra i Sindaci del Mandamento Baianese e l’Europarlamentare Gambino per un Progetto sul Dissesto Idrogeologico

L’incontro tra i sindaci del mandamento baianese e l’europarlamentare Alberico Gambino, promosso da Pasquale Muccio, consigliere comunale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia (FdI), si è svolto in località Cardinale, un luogo simbolico per l’alluvione che ha colpito la zona. Durante l’incontro, si è discusso di un progetto unitario volto a contrastare il dissesto idrogeologico del territorio. L’obiettivo è ottenere un finanziamento dall’Unione Europea per sostenere l’iniziativa. Hanno partecipato anche Pellegrino Peluso, presidente provinciale di Gioventù Nazionale e consigliere comunale di Sirignano, e Giovanni Candela, primo eletto nel direttivo provinciale di FdI.