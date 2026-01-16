Viabilità e sicurezza stradale, investimenti per 4 milioni tra lavori in corso e nuovi cantieri

Avellino, 16 gennaio 2026 — Il Comune di Avellino prosegue nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, finalizzato alla messa in sicurezza delle strade comunali e al miglioramento delle condizioni di percorribilità. Gli interventi sono resi possibili grazie a finanziamenti ottenuti mediante la devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Attualmente la gestione commissariale, guidata dalla dott.ssa Giuliana Perrotta, sta impiegando risorse per circa 490 mila euro, relative a lavori in corso o programmati su alcune arterie strategiche della città.

In particolare:

sono in fase di realizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria su Via Dorso, Via Masucci, incrocio Via Roma e incrocio Viale Italia (per un importo di circa 150 mila euro ), che prevedono il rifacimento del manto stradale e della condotta fognaria per le acque bianche;

gli interventi di manutenzione straordinaria su Via Dorso, Via Masucci, incrocio Via Roma e incrocio Viale Italia (per un importo di circa ), che prevedono il rifacimento del manto stradale e della condotta fognaria per le acque bianche; è programmato l’intervento su Corso Europa e sulle traverse collegate (circa 140 mila euro ). L’avvio dei lavori è previsto successivamente alla conclusione dell’intervento su Via Dorso, indicativamente nella seconda settimana di febbraio 2026 , e riguarderà il rifacimento del manto stradale;

l’intervento su Corso Europa e sulle traverse collegate (circa ). L’avvio dei lavori è previsto successivamente alla conclusione dell’intervento su Via Dorso, indicativamente nella , e riguarderà il rifacimento del manto stradale; sono già stati autorizzati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale di Contrada Bagnoli (circa 200 mila euro), articolati su tre tratti distinti. L’inizio dei lavori è subordinato alla presa in carico, da parte del Comune, del tratto fognario realizzato dall’Alto Calore e alla richiesta delle autorizzazioni di allaccio in fogna da parte dei residenti.

A questi interventi si aggiungono quelli già conclusi, sempre finanziati mediante devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, su Via Tuoro Cappuccini e Via Due Principati, dove sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale per un importo complessivo di circa 220 mila euro.

Ulteriori risorse, pari a 300 mila euro, sono state reperite tramite fondi regionali e sono destinate alla manutenzione e al rifacimento del manto stradale di Via De Gasperi.

Infine, il Comune di Avellino ha ottenuto un importante finanziamento ministeriale di 3 milioni di euro per Via Francesco Tedesco, nel tratto che va dall’incrocio semaforico di Via Fratelli Troncone fino alla stazione ferroviaria. A tal fine, è allo studio un intervento per migliorare la circolazione stradale attraverso l’eventuale realizzazione di una rotatoria per una regolazione più fluida del traffico nella zona interessata dal progetto.

Nel complesso, il Comune di Avellino sta investendo circa 4 milioni di euro sulla viabilità cittadina, a conferma dell’attenzione riservata alla sicurezza stradale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.