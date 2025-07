Lega, Picone: massima fiducia nel commissario Perrotta, la politica ragioni sul futuro della città

“Archiviati gli estenuanti scontri interni alla maggioranza di Piazza del Popolo e l’esperienza amministrativa di Nargi, che hanno trascinato Avellino in una palude, salutiamo con rispetto l’insediamento del commissario prefettizio del Comune, Giuliana Perrotta, e dei tre subcommissari che la coadiuvano, De Felice, Iannuzzi e Padovano, confidando nel loro impegno per rimettere in carreggiata l’ente e gettare le basi per un rilancio del capoluogo”. Ad affermarlo è Massimo Picone, sindacalista e dirigente della Lega irpina.

“La politica locale – ha proseguito – e chi ha rivestito ruoli nelle istituzioni sono chiamati a riflettere, in maniera seria e autocritica, sui limiti, le contraddizioni e gli errori commessi in questi anni, che hanno alimentato la sfiducia e la disillusione dei cittadini, indebolito l’azione amministrativa e persino delegittimato le istituzioni stesse.

Le divisioni, gli scontri, i personalismi esasperati a cui abbiamo assistito hanno determinato una distorsione nelle dinamiche democratiche e avvelenato il dibattito pubblico, sottraendo energie e tempo al confronto, alla programmazione e agli interventi concreti per la comunità.

Ma se tutti sono chiamati a riflettere, occorre un’assunzione di responsabilità di chi pur avendo ricevuto un mandato dagli elettori non è stato in grado di portarlo a termine. Non ci si può infatti nascondere dietro un dito, per convenienza e opportunismo, continuando a fare confusione, con l’intento di sottrarsi alla valutazione dei cittadini.

I problemi da affrontare e risolvere sono tutti sul tappeto: dalle politiche sociali, alla riorganizzazione dei servizi, dalla riqualificazione urbana agli incentivi alle attività produttive.

Sin dalla candidatura alle scorse elezioni comunali, tra le fila del Patto civico, abbiamo sottolineato la necessità di ripartire dai bisogni delle persone, in particolare delle fasce più deboli, e dall’urgenza di mettere in campo un’idea di sviluppo della città, nell’ambito di un progetto territoriale più ampio, per avviare un processo virtuoso, che possa migliorare la qualità della vita, generare crescita economica e nuova occupazione.

Ma soltanto in un clima più sereno e civile, con uno sforzo congiunto, ciascuno per i propri ruoli e tenendo conto degli schieramenti, è possibile uscire definitivamente dal guado. E’ auspicabile per tutti quindi che si superino inutili conflittualità e polemiche sterili e che la politica inizi a farsi carico dei propri compiti, adottando metodi nuovi e senza scorciatoie. Un punto sul quale la Lega è sicuramente pronta a fare la propria parte, con idee e proposte precise”.

“Il commissario prefettizio intanto – conclude Picone – dovrà affrontare un lavoro oneroso per garantire il pieno funzionamento dell’amministrazione comunale e dei servizi al pubblico, troppo spesso abbandonati al proprio destino. Siamo convinti che non solo sarà profuso il massimo sforzo per ottemperare a tali compiti, ma vi sarà la sensibilità e la competenza per affrontare scadenze importanti per la città, affinché possa cogliere tutte le opportunità che si presentano. Formuliamo quindi i nostri sinceri auguri di buon lavoro al commissario Perrotta e alla sua squadra”.