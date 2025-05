Il cordoglio del PD Irpino per la scomparsa di Francesco D’Ercole: “Un politico d’altri tempi, coerente e aperto al dialogo”

Avellino – “La federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Francesco D’Ercole, esponente politico di una destra sociale aperta al confronto e al dialogo. Anche se su posizioni divergenti, abbiamo sempre apprezzato di D’Ercole la gentilezza con cui esprimeva le sue idee e la forza con cui portava avanti la sua azione in politica. Se ne va un politico d’altri tempi, un rappresentante istituzionale serio, coerente e che viveva il suo impegno in politica con spirito di servizio e grande dedizione”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.