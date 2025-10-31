Continuano le attività messe in campo dall’ASL di Avellino finalizzate alla tutela della salute pubblica e degli operatori

Nell’ambito dei controlli, disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, finalizzati sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla sanità pubblica, i tecnici della prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro congiuntamente ai tecnici della prevenzione collettiva hanno eseguito un controllo ufficiale presso una rivendita di prodotti fitosanitari.

Nel corso dell’attività ispettiva è stato accertato che alcuni locali dell’attività commerciale risultavano privi della necessaria autorizzazione e carenti dei requisiti minimi (strutturali e funzionali) previsti dalla normativa vigente; è stata rilevata inoltre la presenza di prodotti fitosanitari non corrispondenti alla documentazione di scorta.

I servizi intervenuti hanno sottoposto a blocco ufficiale i prodotti fitosanitari e avviato le procedure prescrittive in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di idoneità e conformità degli ambienti di lavoro.

Le attività proseguono per ricostruire la rintracciabilità dei prodotti fitosanitari al fine di stabilire l’origine delle partite prive di documentazione. I prodotti privi di tracciabilità saranno avviati alla distruzione per il tramite di ditta a tal fine autorizzata.