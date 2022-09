AVELLINO. Vittorio Ferraresi deputato del MoVimento 5 Stelle al banchetto informativo per la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la caccia

Sarà Vittorio Ferraresi deputato del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia e Componente della Commissione Giustizia, l’autenticatore presente al banchetto informativo per la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica delle Legge 157 del 92 (riguardante la caccia) e per le botticelle (ossia, i veicoli a trazione animale), promossa da CA.DA.PA. (Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente) e sostenuta ad Avellino dall’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” in programma mercoledì 14 settembre presso Corso Vittorio Emanuele intersezione con Via Dante (altezza Banca).

Il Deputato Ferraresi ha presentato nel febbraio 2016 con Paolo Bernini il disegno di legge 1078, conosciuto come “Proteggi Animali“ e si è battuto anche per l’inserimento nella Costituzione del principio della tutela per gli animali e l’ambiente. Piena soddisfazione della presidente Sara Spiniello, che svolge anche il ruolo di referente regionale di Ca.da.pa. “Ringrazio infinitamente l’Onorevole Ferraresi per aver accettato il mio invito. E’ un onore poterlo accogliere ad Avellino. Sono davvero molto felice di poter condividere del tempo con lui che da sempre è molto vicino e sensibile alla tematica animalista e in questi anni è stato tra i pochi ad essersi contraddistinto nelle nostre battaglie”.