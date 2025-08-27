AVELLINO. Rigenerazione e comunità: l’Associazione “Per Borgo Ferrovia” restituisce al quartiere il campo sportivo abbandonato e annuncia il Torneo di Scuole Calcio “San Francesco”

Un appuntamento speciale per parlare di informazione, democrazia e responsabilità civile. ARCI Avellino, Libera Avellino e il Presidio Libera Pratola Serra organizzano per mercoledì 4 settembre alle ore 16:30 la presentazione del libro “La scelta”, scritto da Sigfrido Ranucci, noto conduttore di Report, giornalista d’inchiesta e vicedirettore Rai.

L’incontro, aperto al pubblico, si terrà presso la sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio, in piazza Duomo 5.

Informazione come bene comune

La giornata sarà dedicata a una riflessione sul valore dell’informazione libera e indipendente, sul diritto dei cittadini a essere correttamente informati e sul ruolo cruciale della stampa come presidio di democrazia.

Accanto all’autore interverranno anche giornalisti locali e Elena Ciccarello, direttrice responsabile di Lavialibera, rivista da anni impegnata in inchieste su mafie e criminalità.

Un’occasione per la comunità

“La scelta” è più di un libro: è il racconto di un percorso professionale e umano che si intreccia con le grandi sfide dell’informazione contemporanea. Un’occasione, per Avellino e l’Irpinia, di confronto diretto con una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano.

L’invito degli organizzatori è aperto a tutta la cittadinanza: “Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme un momento di impegno e consapevolezza civica”.