AVELLINO. PRESENTAZIONE STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE ASD FELICE SCANDONE AVELLINO

Domenica 10 Settembre alle ore 18, presso il centro sportivo “Il Giardino dello Sport”, sito ad Avellino in Via Ad Atripalda 36 ci sarà la presentazione dello staff tecnico e dirigenziale della SD Felice Scandone Basket Avellino in vista della stagione sportiva sportiva 2023/2024

Contestualmente verranno svelate anche le divise ufficiali che indosseranno gli atleti nelle partite casalinghe e in trasferta del prossimo campionato di serie B interregionale.

Avellino, 8 Settembre