Avellino: La Fanfara dei Carabinieri e L’Orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” Donano emozioni nel Rione San Tommaso

Questa sera, ad Avellino nel Rione San Tommaso, la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri e l’orchestra del Conservatorio statale “Domenico Cimarosa” di Avellino, si sono esibite in una spettacolare rassegna musicale.

L’evento, presentato dalla nota attrice irpina Sonia Aquino, ha visto la partecipazione di Autorità locali nonché di tanta gente comune che ha gremito le strade del Rione, attratta dalle note musicali del concerto, in una cornice particolarmente suggestiva.

I militari musicisti si sono esibiti dapprima in una marcia a suon di musica lungo le strade del Rione,

raggiungendo così l’Orchestra del Conservatorio sul palco ove, diretti dal maestro Luogotenente Carica Speciale Maestro Luca Berardo, in un emozionante climax di emozioni si è dato il via allo spettacolo, passando dalla “Parata degli eroi” a “La Vita è Bella” tra le dolci note di “Napule è”.

Il concerto, tra marce solenni e inni potenti ha evocato epoche e gesta memorabili richiamando coraggio, disciplina e spirito collettivo, accompagnato da brani popolari che hanno raccontato storie di quotidianità e speranza, creando un contrasto armonioso.

Il ritmo e la dolcezza dei brani, in un susseguirsi di emozioni hanno toccato il cuore e la mente dei presenti, riscoprendo la forza della musica, capace di unire passato e presente, tradizione e innovazione.

L’esibizione si è conclusa con l’esecuzione de “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri di Luigi Cirenei e dell’immancabile Inno Nazionale Italiano.

Al termine non sono mancate, manifestazioni di affetto e di riconoscimento dei presenti i quali si sono spontaneamente avvicinati ai militari musicisti e ai giovani studenti per congratularsi, stringere le loro mani e chiedere di fare una foto, in ricordo della coinvolgente serata.