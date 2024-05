AVELLINO. Giovanni Esposito, candidato della lista del Movimento Cinque Stelle chiede il sostegno della città

Le città sono di chi le vive.

Perché è chi la vive che le conosce, le ama, le sostiene.

E chi come me le vive non può non sentire dentro di sé la responsabilità di dare il suo contributo, di fare la sua parte, ecco perché sono sceso in campo e in particolar modo per dar eco alle istanze dei cittadini con disabilità.

Avellino per me è cosi, l’ho amata, sostenuta, l’ho vissuta sin dalla nascita, sempre.

Per questo oggi più che mai sento il dovere di fare la mia parte ancora di più, per questo motivo ho scelto di esserci, per questo chiedo sostegno promettendo fiducia passione e dedizione ma soprattutto serietà che non tradirò mai e poi mai.

Per questo e concludo vi chiedo di sostenermi con la lista del M5S insieme ad Antonio Gengaro, Ora si può!