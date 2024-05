PARTNER di PMI INTERNATIONAL ottiene Licenza del CALENDARIO UFFICIALE del GIUBILEO 2025

Un importante Partner Ufficiale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL, ha recentemente ottenuto un importante “Contratto di Licenza” per l’utilizzo del logo ufficiale del Giubileo 2025.

Grazie a questo prestigioso accordo potrà mettere a disposizione il calendario ufficiale del Giubileo 2025. Questo rappresenta un’opportunità unica per celebrare questo evento religioso e storico. Il calendario, disponibile per tutto il mondo, non sarà solo un simbolo del Giubileo, ma anche uno strumento per sostenere cause meritevoli.

Per ogni calendario distribuito si devolverà 0,50 centesimi a una ONLUS appositamente scelta. Questa iniziativa benefica permetterà di offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno, rafforzando il legame tra fede e solidarietà.

L’iniziativa è un’opportunità straordinaria per aziende, negozi, associazioni, parrocchie e diocesi di tutto il mondo per offrire un regalo significativo ai propri clienti e membri, specialmente durante le festività natalizie.

Invitiamo tutti a restare aggiornati sulle modalità di acquisizione del calendario ufficiale del Giubileo 2025. Questo progetto non solo ci aiuterà a commemorare il Giubileo, ma ci permetterà anche di fare una differenza tangibile nelle vite di molte persone.