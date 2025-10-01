Avellino, gestione commissariale: tavolo con sindacati e lavoratori su “Città Servizi srl”

Come è noto la gestione commissariale dall’atto del suo insediamento ha preso in esame la situazione finanziaria del Comune, al fine di rispettare gli impegni assunti con il piano pluriennale di riequilibrio e con “il Patto per Avellino” sottoscritto con il Governo.

In tale contesto è stata esaminata, tra l’altro, anche la gestione dell’Azienda Città Servizi srl, dall’atto della sua costituzione ad oggi, tenuto conto degli oggettivi mutamenti intervenuti nel corso degli anni, della mancata approvazione dei bilanci, della non avvenuta ricapitalizzazione della società, nonché le problematiche inerenti il TFR dei lavoratori.

Di tale situazione, in data odierna, sono state informate le OO.SS in un incontro tenutosi presso il Comune, in un clima di sereno confronto, alla presenza del sub-commissario Dott. Iannuzzi e di una folta rappresentanza dei lavoratori, nel corso del

quale sono state illustrate le complesse questioni che la gestione straordinaria sta esaminando, al fine di individuare la migliore soluzione che contemperi gli interessi dei lavoratori al rispetto della compatibilità finanziaria del Comune e della normativa di settore.