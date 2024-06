AVELLINO. Dove sono i pagamenti per il Summer Fest?”, gli Spaghetti Style citano in giudizio il Comune di Avellino, Giovanni Esposito (M5S) si schiera dalla loro parte.

Dove sono i pagamenti per il Summer Fest?”, gli Spaghetti Style citano in giudizio il Comune di Avellino, Giovanni Esposito M5S si schiera dalla loro parte.

In queste ultime ore abbiamo appreso dai media la notizia circa le opacità che ancora emergono sull’Avellino Summer Festival ovvero ai danni del gruppo musicale Spaghetti Style che hanno deciso di intraprendere una battaglia legale per vedere riconosciuti i loro pagamenti rispetto agli eventi effettuati la scorsa estate.

Eppure l’amministrazione Festa uscente oggi ricandidata sotto altri nomi ancora parla di una trasparenza portata avanti negli ultimi cinque anni.

Nell’ invitare la struttura commissariale e il commissario prefettizio Paolo D’Attilio a fare luce sulla vicenda esprimo solidarietà e vicinanza a questa maestranza musicale d’ eccellenza , sono con loro e con Antonio Gengaro Sindaco auspichiamo di poter presto organizzare un nuovo evento nel rispetto della legalità che per noi conta piu di tutto conclude Esposito.