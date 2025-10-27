Avellino: beccato a vendere cocaina – 33enne arrestato dai Carabinieri

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 33enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, parte di un servizio mirato al contrasto dei reati legati alla droga, ha permesso di sorprendere l’uomo immediatamente dopo la cessione di 0,70 grammi di cocaina a un acquirente. La transazione è stata monitorata dai militari tramite attività di osservazione e pedinamento.

Il 33enne veniva immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: al termine dell’attività venivano rinvenuti circa 2 gr. di cocaina, 10 gr di hashish, 0,37gr. di crack, 80euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, il predetto è stato dichiarato in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Avellino come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.