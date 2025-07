Avellino, arrestato 37enne gambiano per spaccio: trovato in possesso di droga e contanti

Avellino – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, con il supporto dell’unità cinofila, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino gambiano di 37 anni, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato nel pomeriggio presso l’area verde di Piazza Kennedy, durante un’operazione di controllo del territorio. Alla perquisizione personale sono stati rinvenuti tre pezzi di hashish per un peso lordo complessivo di 80,6 grammi, una bustina contenente 0,7 grammi di marijuana, e 395 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori verosimilmente provento dell’attività illecita.

Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per il 37enne è scattato l’arresto in flagranza. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali collegamenti con attività di spaccio sul territorio cittadino.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messe in campo dalla Polizia di Stato, in particolare nelle aree sensibili del capoluogo irpino.