Avellino, al via gli allenamenti ad Atripalda: il 6 agosto porte aperte, poi testa alla Coppa Italia

L’U.S. Avellino 1912 si prepara alla nuova stagione agonistica con un programma di lavoro definito in vista dell’esordio ufficiale. A partire da martedì 6 agosto, la squadra biancoverde si allenerà allo stadio “Valleverde” di Atripalda (AV), impianto scelto per ospitare le sedute nei giorni che precedono la sfida di Coppa Italia.

Il debutto stagionale è in programma per domenica 10 agosto alle ore 20:30, quando i lupi affronteranno il Cerignola, gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa.

Per favorire il contatto con i tifosi, la società ha previsto alcune sedute a porte aperte, offrendo così l’opportunità ai sostenitori di assistere dal vivo alla preparazione del gruppo squadra. Il programma degli allenamenti è il seguente:

Mercoledì 6 agosto: seduta pomeridiana alle ore 17:30 (porte aperte);

Giovedì 7 agosto: doppia seduta alle ore 10:30 e 17:30 (entrambe a porte aperte);

Venerdì 8 agosto: seduta mattutina alle ore 10:30 (a porte chiuse);

Sabato 9 agosto: seduta pomeridiana alle ore 17:30 (a porte chiuse).

Come ulteriore segnale di vicinanza al territorio, la società sarà presente con una delegazione di dirigenti e calciatori all’inaugurazione del Club “Cesare Ventre”, in programma mercoledì 6 agosto dalle 19:30 alle 20:15, nella frazione di Bellizzi Irpino.

Con l’entusiasmo dei tifosi e l’attenzione rivolta al debutto stagionale, il nuovo corso biancoverde entra così ufficialmente nel vivo.