VITULANO (BN). Sequestro preventivo di un ponte ubicato in località Pantanella,

Nella mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale dei Carabinieri di Benevento ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, di un ponte ubicato in Vitulano, località Pantanella, sovrastante il torrente Jerino, attesa la sussistenza del fumus dei reati paesaggistici di cui agli artt. 93 R.D. 523/1904, 374 Legge 2248/1865 e 181 D.Lgs. 42/2004, nell’ambito di un procedimento che vede indagato il responsabile dell’area tecnica del Comune di Vitulano.

Le indagini hanno ad oggetto la realizzazione del suddetto ponte in alternativa al crollo di una preesistente strada adiacente al torrente dovuto a piogge intense ed eventi alluvionali verificatisi nel mese di gennaio 2023. Dall’attività investigativa, svolta anche mediante l’ausilio di un consulente tecnico, emergeva che il tracciato stradale comprensivo del ponte di attraversamento era stato realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e del Genio Civile in materia di sicurezza idraulica dell’opera, che, peraltro, aveva pure intimato la sospensione dei lavori.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e la persona sottoposta alle indagini è quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.