VISCIANO. Oggi alle 15 l’ultimo saluto a Angela Saulino.

Oggi alle 15 a Visciano si terranno funerali di Angela Saulino. La ragazza 36enne morta in un incidente stradale nei pressi di Carditello vicino alla famosa Reggia, la cui dinamica è ancora in fase d’accertamento. Sembra che un mezzo pesante gli abbia tagliato la strada investendola in pieno. Per lei non ce stato scampo perendo sul colpo. Angela da alcuni anni viveva a Santa Maria Capua Vetere dove era molto impegnata e stimata. Purtroppo il destino gli è stato fatale lasciando un enorme vuoto attorno a se. Molto stimata anche a Visciano dove ha vissuto la sua giovinezza con i genitori, fratello e sorella.

Oggi alle 15 nel santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello i familiari, i tanti amici e cittadini tutti si stringeranno attorno al suo feretro che arriverà alle 14,30 dall’ospedale di Pineta Grande dove fu subito ricoverata. Un paese in lutto e incredulo per l’accaduto e che si stringe intorno alla famiglia; mamma Filomena, papà Pasquale e parenti tutti. (Nicola Valeri)

