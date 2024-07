Visciano: Inizia il Solenne Novenario in Onore della Madonna Consolatrice del Carpinello

Oggi a Visciano prende il via il Solenne Novenario in onore della Madonna Consolatrice del Carpinello, un evento noto come “Scenneno a Madonna”. La cerimonia, che ha radici profonde nella tradizione locale, si svolgerà dal Tempietto Votivo al Sagrato del Santuario e nel Santuario stesso. Qui, l’Immagine Sacra del 1700 sarà esposta tra fiori e piante, creando un’atmosfera di grande devozione e bellezza.

Il Novenario rappresenta un momento di intensa preghiera e riflessione per la comunità, con la partecipazione di un predicatore che guiderà i fedeli attraverso nove giorni di celebrazioni religiose. Le preghiere e le liturgie si svolgeranno in vari momenti della giornata, offrendo ai devoti numerose occasioni per rendere omaggio alla Madonna Consolatrice.

Questo evento non è solo un momento di fede, ma anche un’importante occasione di aggregazione per tutta la comunità di Visciano, che si unisce nel celebrare e mantenere viva una tradizione secolare. (Nicola Valeri)