VISCIANO. Incontro con il Magistrato Catello Maresca: Presentazione del libro ‘Lo Stato vince sempre’ organizzato dall’associazione culturale Ipazia

Domani 15 marzo alle ore 18, presso la sala consiliare del comune di Visciano, l’associazione culturale Ipazia incontrerà il Magistrato Dott. Catello Maresca per la presentazione del suo libro “Lo Stato vince sempre”. Interverrà l’Avv Francesco Urraro, membro del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato. L’evento è pubblicizzato anche da UNICA, Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia. Dichiara l’Avv. Antonio Soviero, Presidente dell’associazione culturale Ipazia: “E’ per noi un vero onore ed emozione poter incontrare una persona che ha messo la propria vita e professionalità al totale servizio della Giustizia. Sarà un incontro davvero importante, non solo per noi, ma per tutta la nostra comunità, che invito caldamente a partecipare. Ringrazio l’Avv. Francesco Urraro che ha accettato il mio invito a prendere parte a questo importante incontro che si colloca nell’ottica del perseguimento della cultura della legalità in generale e di quella antimafia in particolare. Un grazie in particolare, e di cuore, a tutte e tutti gli associati e le associate di Ipazia con cui sto condividendo questo cammino di militanza culturale, grazie agli amici della Mondadori di Nola, ad Autilia Napolitano, con la quale collaboriamo spesso e tale collaborazione è motivo di aggregazione culturale che va oltre i confini viscianesi. Grazie infine, all’amministrazione comunale di Visciano, in particolare al Sindaco, che non ci fa mai mancare il suo appoggio. Vi aspettiamo domani, ore 18, sala consiliare di Visciano”