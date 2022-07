VISCIANO. Il presidente del consiglio comunale Tony Soviero ringrazia per la fiducia

“Voglio ringraziare sentitamente il sindaco per la sua fiducia nei miei confronti, il vicesindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali che mi hanno indicato per ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale. E’ sicuramente una carica di responsabilità e di equilibrio che cercherò sempre di assolvere al meglio. Vorrei dedicare umilmente questo nuovo corso di presidenza ad un nostro conterraneo, Giordano Bruno, il quale affermò che non si può smettere di pensare ciò che si pensa nemmeno di fronte alla punizione corporale. La sua morte è il suo grido sull’infinita libertà del pensiero. Sulla base di questa premessa, questa presidenza riconoscerà sempre il diritto di “essere contro”, in maniera propositiva e costruttiva, perché si ha una visione della democrazia che non è solo principio di maggioranza ma significa anche solidità di un organo di garanzia, come la presidenza, che tutela anche le opposizioni. Crediamo nel pensiero critico come bene comune, capace di contribuire alla produzione di intelligenza collettiva, al servizio del miglioramento delle condizioni di tutti. Auguro buon lavoro a tutto il consiglio comunale, ricordando, prima a me stesso, che Visciano, la nostra terra, è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere, migliore, alla generazione successiva. E’ un dovere morale a cui noi, che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare la nostra amata comunità, dobbiamo sempre assolvere.

Presidente del consiglio comunale di Visciano Avv. Antonio Soviero

