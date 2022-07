Il sindaco di Tufino Michele Arvonio ha emesso una nuova ordinanza con la quale vieta fino al prossimo 20 settembre prossimo qualsiasi tipo di abbruciature all’aperto di residui colturali e forestali in genere. I trasgressori saranno puniti con le penso amministrative in vigore e penali se previste. I controlli affidati ai Vigili Urbani potranno essere eseguiti anche con l’utilizzo di un drone per individuare le aree interessate.

adsense – Responsive – Post Articolo