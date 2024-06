Visciano: Grande Festa della Bandiera del Comitato Festa di Luglio

Oggi, Visciano si colora di blu per la tradizionale Festa della Bandiera organizzata dal Comitato Festa di Luglio. Lo stendardo blu, simbolo di questa celebrazione, è stato portato in corteo per le vie cittadine e periferiche, attraversando porticati e strade affollate da residenti e visitatori.

Il percorso della bandiera è iniziato con la sua esposizione presso la casa del Presidente del Comitato Festeggiamenti. Da lì, è stata accompagnata con grande entusiasmo e partecipazione lungo le vie di Visciano, attraversando punti chiave del paese in un’atmosfera di festa e condivisione.

La celebrazione raggiungerà il suo culmine stasera, tra le 23 e la mezzanotte, quando il corteo giungerà al Santuario, passando per Corso del Carpine e Piazza Padre Arturo D’Onofrio. Dal sagrato del Santuario, tutti i presenti potranno assistere ad uno spettacolo di fuochi pirotecnici che illuminerà il cielo notturno, chiudendo in bellezza questa giornata di festa.

La Festa della Bandiera rappresenta un momento significativo per la comunità di Visciano, unendo tradizione e spirito di comunità. L’entusiasmo dei partecipanti e la cura del Comitato Festeggiamenti rendono questa celebrazione un appuntamento imperdibile nel calendario delle festività locali.

Nicola Valeri