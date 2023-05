VISCIANO. Alle 16,30 va in scena lo Zecchino d’Oro Mariano

Alle 16.15 di oggi domenica 21 maggio 2023, in Piazzale Campanile a Visciano, adiacente al Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello si terrà il tradizionale Zecchino D’Oro Mariano con canti religiosi dedicati alla Madonna. Manifestazione ideata anni fa da Padre Arturo e Padre Carlo Ponticelli allora vicario episcopale di Napoli per la Sanità e cappellano al Cardarelli. Una manifestazione alla quale prenderanno parte gruppi di bambini e ragazzi provenienti da vari comuni e parrocchie dalla provincia di Napoli, dalla Regione Campania ed altre regioni. Il tema è quello mariano..Padre Ponticelli grande amico di Padre Arturo e dell’opera ha presentato fin dall’inizio la manifestazione con la sua ironia e poesie in dialetto. Nicola Valeri