Visciano accoglie la BCC-Flumeri: una nuova era per i servizi bancari

Il Sindaco Trinchese, l’Assessore Castaldo e il Direttore Generale della BCC-Flumeri celebrano l’arrivo della nuova struttura bancaria a Visciano

Un’importante svolta per Visciano: la comunità si prepara infatti ad accogliere l’arrivo della Banca di Credito Cooperativo Flumeri (BCC-Flumeri). Un evento che segna una significativa vittoria per il mantenimento dei servizi bancari nei piccoli centri, rappresentando un importante passo in avanti per il progresso economico e sociale di Visciano.

Durante la conferenza stampa, moderata da Valentina Soviero, tenutasi oggi presso il Centro Sociale “C. A. Rufino” a Visciano, il Sindaco Sabatino Trinchese, l’Assessore Sabato Castaldo e il Direttore Generale della BCC-Flumeri Domenico Verde hanno condiviso la loro soddisfazione ed il loro entusiasmo per questa nuova opportunità.

“Dal primo giorno dell’insediamento – spiega il primo cittadino Sabatino Trinchese – mi sono impegnato a non lasciare la mia comunità senza un servizio così importante. Oggi possiamo dire che abbiamo finalmente chiuso in modo positivo l’esito di questa battaglia. L’arrivo della BCC-Flumeri a Visciano rappresenta un passo avanti significativo e dimostra che siamo determinati a preservare i servizi essenziali per i nostri cittadini.”

L’Assessore Sabato Castaldo ha aggiunto: “La collaborazione tra l’amministrazione comunale e la BCC-Flumeri è stata fondamentale per raggiungere questo risultato. Abbiamo lavorato instancabilmente per attrarre un istituto bancario che comprendesse le esigenze e il potenziale della nostra comunità. Siamo felici di vedere che i nostri sforzi siano stati ricompensati e che ora potremo offrire ai nostri cittadini servizi finanziari di qualità.”

Anche il Direttore Generale della BCC-Flumeri ha espresso la sua fiducia nella partnership con Visciano: “Siamo entusiasti di diventare parte integrante di questa comunità e di poter offrire i nostri servizi bancari a Visciano. La nostra banca crede nel valore delle comunità locali e si impegna a sostenere la crescita economica e sociale di Visciano attraverso una presenza solida e un servizio di qualità.”

L’arrivo della BCC-Flumeri a Visciano non solo garantirà la continuità dei servizi finanziari, ma offrirà anche opportunità di crescita economica e sociale. Ciò rappresenta una significativa vittoria per tutti coloro che hanno lottato per il mantenimento dei servizi bancari nei piccoli centri.

Con l’ingresso della BCC-Flumeri, Visciano dimostra infatti che è possibile contrastare la tendenza generale di abbandono dei servizi bancari nelle aree rurali e che la collaborazione tra le istituzioni locali e le istituzioni finanziarie può portare risultati concreti.