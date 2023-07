Quando la dea bendata diventa sfacciata. Una donna di 70 anni ha vinto 100mila euro al gratta e vinci e, invece di accontentarsi, ha deciso di acquistare altri tre biglietti per celebrare la vincita. In pochi istanti dalla prima splendida notizia, ha vinto (di nuovo) contro ogni pronostico. La fortunata vincitrice ha vinto altri 300mila euro in una giornata che non dimenticherà mai più. Il fatto (molto fortunato per la 70enne) è accaduto in Delaware (Usa).