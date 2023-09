Vesuviano – Al “San Gennarello in Festa 2023 c’è la pizza di Natalino Marigliano

“San Gennarello in Festa 2023” è una manifestazione coinvolgente, una tre giorni di musica, spettacolo e tanto street food.

Tra le pizzerie presenti spicca quella di Natalino Marigliano con la sua “Pizzeria Regina Margherita” sita ad Ottaviano, in via FF.SS. La sua è una pizza fatta con tanto amore, usando ingredienti genuini, ma soprattutto di alta qualità.

Insieme a lui ad impastare e infornare tanti colleghi, professionisti del settore, arrivati direttamente da Napoli: la bellissima e bravissima Jessica de Vivo con la pizzeria Mary Rose, la pizzeria Diametro 33 di Uliano Giuseppe, la pizzeria Luna Rossa di Nicola Nunziata, il pizzaiolo Carmine Ciampi.

È presente anche il Mulino Scoppettuolo di Ciriaco Scoppettuolo.

L’appuntamento è per quest’ ultima serata a San Gennarello di Ottaviano, tra le note di Sal Da Vinci si potrà degustare una buonissima pizza. (L.C.)