MUGNANO DEL CARDINALE. Bimbo di 8 mesi al Santobono in gravi condizioni. Solo un anno fa moriva la sorellina di 4 anni.

Solo un anno fa, dopo un ricovero nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, moriva Maria una bimba residente e a Mugnano del Cardinale che viveva con la mamma e il suo compagno. All’epoca ad accendere l’attenzione degli inquirenti sul caso è stato il contesto di grave difficoltà in cui la madre viveva da tempo con la bambina. La piccola era nata a Saviano e lì aveva vissuto con la madre al trasferimento a Mugnano del Cardinale. S’indagò sulla cause del decesso, fu aperto anche un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Nola e sul corpo della bimba fu effettuato anche l’esame autoptico per cercare di capire le cause della morte. Da allora non si è saputo più nulla delle indagini. Durante il suo ricovero in ospedale la bimba aveva confidato ad alcune mamme, di altri piccoli pazienti che cercavano di darle conforto, che veniva picchiata, così come si è sentito da registrazioni in possesso del giornalista Pino Grazioli che all’epoca seguì il caso e questa sera li ha trasmesse sulle sue pagine social. Ebbene a distanza di circa un anno dalla sua morte anche il fratellino nato dopo la sua morte, all’epoca la mamma era incinta, si trova ricoverato al Santobono di Napoli per dei lesioni di cui per il momento non si conoscono le cause. A divulgare la notizia di questo ulteriore dramma sempre Pino Grazioli durante una diretta social di questa sera martedì 19 settembre, affermando che il neonato è in gravi condizioni.