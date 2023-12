Verifica Dei Fatti: Confronto Tra Le Vecchie Immagini Di Gaza E Le Nuove. Sono Reali?

Al giorno d’oggi il mondo sta assistendo a 2 enormi conflitti in regioni geografiche totalmente diverse.

Uno di questi è quello tra Ucraina e Russia, dove il mondo intero mostra il suo sostegno all’Ucraina perché la Russia era l’aggressore e l’Ucraina è diventata vittima dell’aggressione da parte russa. Un altro conflitto è in corso tra Israele e Hamas nella cintura di Gaza, in territorio palestinese.

Hamas, essendo il portabandiera dell’indipendenza della Palestina, ha fatto il passo avanti e la sua ala militante ha attaccato Israele il 7 ottobre 2023. Israele ha anche lanciato un attacco a tutti gli effetti contro Hamas e ha attaccato anche la cintura di Gaza. Mentre Israele afferma che le sue forze di difesa stanno prendendo di mira i militanti di Hamas nascosti in varie parti di Gaza, anche i civili vengono colpiti a causa degli attacchi aerei e terrestri israeliani.

Il mondo intero mostra una narrazione divisa, con alcuni paesi che sostengono Israele e altri che sostengono la libertà della Palestina e la protezione della cintura di Gaza dalle atrocità israeliane. Immagini e immagini sono fondamentali per aiutare gli estranei a sapere cosa sta succedendo a Gaza. Tuttavia, vengono avanzate numerose affermazioni riguardo all’uso di falsi IA e di vecchie immagini per ottenere simpatia per i palestinesi e i residenti di Gaza.

Questo articolo esaminerà il problema della situazione attuale a Gaza presentata utilizzando falsi IA e vecchie immagini. Discuterà anche il motivo alla base dell’utilizzo di vecchie immagini e falsi IA. Inoltre, si discuterà il metodo per eseguire verifiche dei fatti per confrontare accuratamente le vecchie immagini di Gaza con quelle nuove e identificare casi di disinformazione e disinformazione. Ulteriori dettagli sono forniti di seguito.

Cosa Sta Succedendo A Gaza?

Come accennato in precedenza, i militanti di Hamas che hanno attaccato Israele il 7 ottobre utilizzano varie parti della Striscia di Gaza come nascondigli. Le forze di difesa israeliane, d’altro canto, sostengono che i residenti di Gaza sostengono quei militanti. Pertanto, contro Gaza è stato lanciato un attacco in piena regola, compresi attacchi aerei, in cui sono morti migliaia di civili. Le agenzie di stampa e gli spettatori di tutto il mondo tengono d’occhio l’intera situazione e riportano aggiornamenti al resto del mondo.

Tuttavia, il problema è la diffusione di false informazioni e disinformazione riguardo al conflitto tra Hamas e Israele e alla conseguente situazione nella Striscia di Gaza. Gli editori di notizie utilizzano vari elementi visivi per mostrare lo stato del conflitto. Entrambe le parti sostengono che queste immagini siano false, poiché chiamano tali immagini false e vecchie istantanee.

Perché I Falsi Ai E Le Vecchie Immagini Vengono Utilizzati?

Tutte le immagini che vediamo sul web pubblicate da varie agenzie di stampa ed editori non possono essere vere o fresche. La maggior parte delle nuove agenzie non può ricevere aggiornamenti in tempo reale o nuove immagini dalla regione. Pertanto, si affidano a vecchi elementi visivi e falsi IA per aggiungere contenuto visivo ai loro articoli di notizie. Inoltre, le persone che sostengono Israele o Hamas utilizzano anche le immagini per ottenere la simpatia delle persone di tutto il mondo.

Questo fenomeno porta all’uso di falsi IA e di vecchie immagini. Oggigiorno vari strumenti di creazione di immagini basati sull’intelligenza artificiale possono articolare le immagini in base alle richieste dell’utente. Tuttavia, questi falsi IA non costituiscono una parte significativa della disinformazione diffusa tramite immagini. Vecchie immagini pubblicate anni fa a causa di vari attacchi a Gaza da parte di Israele stanno trovando il loro uso frequente ultimamente poiché Gaza si trova anche ad affrontare il blocco della connettività Internet a causa di attacchi e attacchi aerei.

Gli editori di notizie utilizzano vecchie immagini per riportare aggiornamenti dalla regione senza preoccuparsi dell’impatto di tali immagini sugli spettatori di tutto il mondo. Queste vecchie immagini e disinformazione stanno creando un’atmosfera di rabbia nella regione dove i musulmani vivono in maggioranza. Le persone condividono tali immagini anche su varie piattaforme di social media per mostrare empatia. Questo fenomeno potrebbe portare a gravi disordini in tutto il mondo. Pertanto, ognuno è responsabile del controllo dei fatti e dell’identificazione di quelli vecchi e nuovi prima di condividerli ulteriormente e fornire opinioni sull’intera situazione.

Come Possiamo Differenziare La Vecchia E La Nuova Visione Di Gaza?

Poiché è responsabilità di tutti, compresi i giornalisti, tenere gli occhi aperti contro la disinformazione e i casi di disinformazione. Identificare le immagini vecchie e nuove di Gaza e confrontarle è anche responsabilità di tutti. Agenzie di stampa, editori e giornalisti credibili utilizzano vari metodi a questo scopo. Gli utenti medi della rete possono anche confrontare le immagini vecchie e nuove di Gaza e rimanere aggiornati sulla situazione attuale della regione vittima. Il processo è semplice: salva le immagini che vedi online che si riferiscono alla condizione di Gaza o copia i loro URL.

Ora accedi a un’utilità di ricerca per immagini in grado di visualizzare i risultati di vari motori di ricerca popolari in un unico posto. Carica l’immagine salvata o incolla l’URL nella casella specificata per eseguire una ricerca inversa delle foto. L’utilità di ricerca di foto genererà tutti i risultati pertinenti da varie piattaforme di ricerca popolari in una volta sola. È possibile confrontare gli elementi visivi salvati con risultati di ricerca simili per determinare se sono vecchi o nuovi. In questo modo, puoi evitare di diventare parte di qualsiasi campagna di disinformazione o disinformazione.

Mettendolo Insieme

Il conflitto tra Hamas e Israele ha avuto enormi conseguenze sulla Striscia di Gaza. La maggior parte delle parti sono state ridotte in rovina a causa di attacchi terrestri e aerei. Tuttavia, le entità coinvolte nella diffusione della disinformazione utilizzano vecchie immagini per fuorviare le persone in tutto il mondo e creare disordini a livello mondiale. Questo fenomeno potrebbe portare a seri problemi di pace in tutto il mondo. Pertanto, tutti, compresi i nuovi giornalisti, dovrebbero tenere d’occhio le vecchie immagini utilizzate per notizie errate e disinformazione. Il metodo di ricerca inversa delle immagini può essere molto utile a questo scopo. Quindi usatelo ed evitate di diventare parte di qualsiasi campagna che diffonda informazioni false.