Vendita auto: crescono le immatricolazioni per le elettriche e le ibride

La pandemia ha assestato un duro colpo a molti mercati, sia a livello nazionale che internazionale. Il settore delle auto è stato uno dei più danneggiati, ma pare che la situazione stia migliorando in modo netto, sebbene servirà ancora del tempo per tornare ai livelli pre-emergenza sanitaria. Vediamo quindi di approfondire la crescita delle immatricolazioni auto, soprattutto per quel che riguarda le vetture elettriche e le ibride.

Ipotesi e dati sul mercato automotive 2022 e le auto elettriche in Italia

Per il 2022 gli esperti stimano un aumento delle immatricolazioni auto in Europa pari al 7% circa ma, come detto, per tornare ai livelli precedenti la pandemia bisognerà avere pazienza. La ripresa del mercato delle auto è stata dovuta soprattutto ad una rinnovata disponibilità dei semiconduttori, la cui crisi aveva messo in ginocchio diversi marchi produttori (basti citare qui l’esempio di Tesla). Sempre per il 2022 sono previste oltre 10 milioni di immatricolazioni presso i paesi dell’Unione Europea, con un aumento di quasi 1 milione di unità rispetto al 2021.

In realtà quando si analizza il mercato delle auto bisogna fare una distinzione, tracciando un confine con le vetture ibride e plugin, che non hanno mai interrotto la propria scalata al vertice. Al momento stiamo vivendo il periodo più florido per questi modelli, al punto che 1 auto su 5 venduta appartiene proprio ad una di queste due categorie. Se si guarda ai dati italiani, si scopre che nella Penisola la vendita di auto elettriche ha messo a segno un aumento del 47% di immatricolazioni, rispetto a gennaio 2021. Identica la percentuale di crescita delle auto ibride, che si attesta sul 47,5%.

Quali sono i nuovi modelli che animeranno il mercato automotive 2022?

Saranno numerosi i modelli di auto elettriche che usciranno nei prossimi mesi del 2022. Si parla ad esempio dell’attesissima Audi e-Tron, insieme alla Aiways U5, già disponibile in Italia. La Audi e-Tron conquisterà le platee grazie alle tante versioni disponibili, dalla GT alla Sportback, passando per la S e per la Q4.

Sicuramente un tema importante per l’uscita delle nuove auto è quello della ricarica. Nonostante siano state potenziate le batterie aumentando la loro autonomia, le colonnine a disposizione sono sempre poche rispetto al numero di immatricolazioni. Un’alternativa è sicuramente l’istallazione di un box casalingo per la ricarica delle auto elettriche, e online è possibile informarsi riguardo i costi e le tempistiche per una carica completa.

Ritornando alle auto che ci attendono per il 2022, ecco altri modelli elettrici di assoluto spessore, come la BMW I3/i3S, la IX3, la Citroen E-C4, la Cupra Born, la Dacia Spring, la DS 3 Crossback E-Tense, la Evo Electric e infine la Fiat 500 elettrica, insieme alla Ford Mustang Mach-E.

