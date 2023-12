Un successo il Concerto Natalizio nella Chiesa Parrocchiale dell’Annunziata a Sperone

Nel cuore del suggestivo borgo di Sperone, immersa nell’atmosfera avvolgente di Corso Umberto I, la Chiesa Parrocchiale dell’Annunziata si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e armonie, accogliendo con calore e gioia un evento musicale straordinario. Il tradizionale concerto natalizio del coro parrocchiale “Cantàmm o Bambiniello” ha segnato l’inizio delle celebrazioni natalizie, avvolgendo la comunità in un’atmosfera magica e festosa.

Il coro, composto da appassionati cantori guidati dalla talentuosa maestra Milena Maietta, ha regalato al pubblico un’esperienza indimenticabile, intrecciando melodie antiche e canti napoletani che hanno reso omaggio alla tradizione musicale della terra campana. La scelta accurata dei brani, ricchi di storia e significato, ha permesso di creare una magia unica, capace di trasportare gli spettatori in un viaggio nel tempo, immergendoli completamente nello spirito del Natale.

La maestra Milena Maietta, con la sua guida esperta e la passione palpabile, ha condotto il coro attraverso un repertorio variegato, mettendo in risalto non solo le voci potenti e armoniose dei cantori, ma anche la profondità emotiva delle melodie selezionate. Il concerto è stato un’opportunità per esplorare il ricco patrimonio musicale della regione, offrendo al pubblico un assaggio di antiche tradizioni che resistono al passare del tempo.

Gli spettatori, radunati nella suggestiva chiesa, hanno potuto lasciarsi trasportare dalle note avvolgenti e coinvolgenti, immergendosi in un’esperienza sonora che ha risuonato nei cuori di tutti. La magia del Natale è stata evocata non solo attraverso le canzoni, ma anche grazie all’energia positiva che ha permeato l’intero spettacolo, creando un legame indissolubile tra artisti e pubblico.

Il repertorio, focalizzato su antichi canti napoletani, ha permesso di celebrare la bellezza della lingua e della musica della regione, trasmettendo un senso di appartenenza e di continuità con le tradizioni del passato. I testi, arricchiti dalla sonorità caratteristica del dialetto napoletano, hanno aggiunto un tocco di autenticità e calore umano alla serata, rendendo ogni nota un vero e proprio canto d’amore per il periodo natalizio.

Al termine del concerto, mentre gli ultimi accordi si dissolvevano nell’aria, la chiesa risuonava di applausi scroscianti, testimoniando l’apprezzamento e l’entusiasmo del pubblico. Il concerto natalizio del coro Parrocchiale “Cantàmm o Bambiniello” si è rivelato non solo un evento musicale, ma un momento di condivisione e connessione, un’occasione unica di celebrare la bellezza della tradizione e di accogliere il Natale con il cuore aperto.

In un mondo in cui la frenesia quotidiana spesso ci distoglie dalla profondità e dalla semplicità delle tradizioni, eventi come questo ci ricordano il potere della musica e dell’arte nel riunire le persone e nel creare esperienze indelebili. Il concerto nella Chiesa Parrocchiale dell’Annunziata è stato un viaggio attraverso il tempo e la cultura, un modo straordinario di salutare il Natale, avvolgendolo in un’aura di magia e armonia che resterà nel cuore della comunità di Sperone per molto tempo a venire.