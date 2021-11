“Un Panettone per la Vita”, iniziativa promossa dall’ADMO.

Un panettone e un pandoro ADMO non sono solo buoni, sono due volte buoni, perché aiutano a raccogliere fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione per aumentare il numero degli iscritti al registro donatori (IBMDR).

ADMO Campania accompagna i donatori di midollo osseo durante tutte le fasi della donazione. A partire dalla fase di informazione, all’iscrizione, al reperimento in caso di compatibilità, fino alla donazione effettiva, tutte queste attività vengono svolte dall’Associazione che ne sostiene interamente i costi grazie anche alla vostra generosità!

La leucemia e le altre malattie del sangue colpiscono, ogni anno in Italia, circa 2.000 persone. È spesso difficile identificare le fasi precoci della malattia ed è il trapianto di midollo osseo ad offrire la più concreta speranza di guarigione e, in molti casi, l’unica cura possibile.

Il trapianto può essere effettuato solo da donatore compatibile, ma tale compatibilità è molto rara (1 su 100.000) ed è quindi estremamente difficile trovare “il tipo giusto”. Ad oggi circa il 30% dei pazienti in attesa non trova un donatore compatibile e non riesce ad effettuare il trapianto.

La semplice iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, anche se può sembrare poca cosa, può fare una grande differenza per i malati che vedono nella promessa del donatore una possibilità di guarigione.

A fronte dell’emergenza Covid-19, l’ADMO Campania non ha mai interrotto le proprie iniziative di reclutamento donatori outdoor, affiancando l’attività dei Centri Trasfusionali impegnati nell’inscrizione al Registro italiano Donatori Midollo Osseo tramite prelievo di sangue in ambito ospedaliero.

L’attività di trapianto non si è mai fermata, grazie all’impegno dei volontari e dei professionisti del settore che hanno diffuso la cultura della donazione e l’importanza dell’iscrizione al Registro affinché ogni paziente possa trovare il proprio donatore compatibile.

Pensi di essere proprio tu il “Tipo Giusto”? Se…

Hai un’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti;

Il tuo peso corporeo è superiore ai 50 kg;

Sei in buono stato di salute;

…allora hai tutte le carte in regola per diventare donatore di midollo osseo! Diventare donatore di midollo osseo è una promessa che può salvare una vita.

Per ulteriori informazioni in merito alla donazione di midollo osseo, per cercare gli eventi in programma e per effettuare una pre-iscrizione online al Registro Donatori è possibile consultare il sito:

https://donatoriadmo.org

