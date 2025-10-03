Ufficiale: ecco il Girone C di Seconda Categoria 2025/2026

È stato finalmente diramato il calendario della Seconda Categoria – Girone C per la stagione sportiva 2025/2026. Un campionato che si preannuncia acceso e ricco di derby, soprattutto per le quattro squadre mandamentali pronte a darsi battaglia sul rettangolo verde.
Ecco la composizione del girone, squadra per squadra:
• Atletico Baiano 2015
• Atletico Sirignano
• Cicciano
• Contradaforino
• F.C. Avella
• Football Club Serino 1928
• G. Carotenuto
• Quinque de Roca
• Real Avellino
• Rinascita Marzanese
• S. Lucia di Serino
• Salza Irpina 1999
• Sol Sports Club
• Visciano Calcio
Le mandamentali protagoniste
Saranno ben quattro le squadre del Mandamento Baianese a rappresentare il territorio:
• Atletico Baiano 2015
• Atletico Sirignano
• F.C. Avella
• Cicciano
Un poker di formazioni che accenderà il girone con sfide dal sapore speciale, veri e propri derby che promettono spettacolo sugli spalti e adrenalina in campo.