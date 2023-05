Udinese-Napoli 1-1, è scudetto e scatta la festa

Fuochi d’artificio, botti, fumogeni, clacson e trombette: Napoli e la Campania, ma non solo è in delirio – il rumore è assordante – al fischio finale della partita di Udine che ha assegnato alla squadra di Spalletti il terzo scudetto della sua storia. I tifosi si riuniscono in alcuni punti strategici, luoghi simbolo di Napoli, come Piazza del Plebiscito, Piazza Carità, Piazza Vittoria, il Lungomare Caracciolo, il Largo Maradona. è una gioia incontenibile, rumorosa, un fragore perfino superiore a quello della notte di Capodanno, per la conquista del terzo scudetto della storia. Centinaia di migliaia di persone scendono in strada tutte insieme e puntano verso il centro sventolando bandiere azzurre, cantando i cori dello stadio. La festa è durata tutta la notte e continuerà ancora.