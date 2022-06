TURISMO: CONI E COLDIRETTI CAMPANIA, NASCE PRIMA RETE AGRITURISMI SPORTIVI

Nasce in Campania la prima rete italiana di agriturismi “sport friendly”, grazie alla sinergia tra il comitato regionale del CONI e la federazione regionale di Coldiretti, in collaborazione con Terranostra Campania che associa gli agriturismi Campagna Amica. Si è concluso ieri a Torre del Greco il corso per “direttore e operatore di strutture turistiche in agriturismo”, validato dalla Scuola dello Sport del CONI. Un percorso didattico che ha coinvolto venti agriturismi e tre istruttori tecnici, suddiviso in quattro giornate di studio sul territorio, che hanno toccato, oltre al Vesuvio, il Matese, il Fortore e il Cilento.

Il turismo sportivo è un fenomeno in crescita, soprattutto dopo il covid, che trova nell’agriturismo ampi spazi in campagna. Secondo una ricerca del centro studi del CONI, il 43% dei turisti sportivi va in vacanza con gli amici, il 25% con la famiglia, il 14% in occasione di eventi sportivi, l’11% in coppia e il 7% da solo.

L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa tra CONI e Coldiretti Campania, sottoscritto dai presidenti Sergio Roncelli e Gennarino Masiello, per il progetto “Cibo e Sport” che prevede la promozione della dieta mediterranea e di un corretto stile di vita tra tutte le generazioni, dagli alunni delle elementari fino agli anziani. Gli agriturismi sportivi seguiranno un percorso di arricchimento dell’offerta turistica realizzando strutture e servizi con il supporto tecnico del CONI Campania, che associa oltre tredicimila associazioni e migliaia di atleti. La rete degli agriturismi sportivi confluirà in un data base sul web, dove i turisti sportivi potranno scegliere la struttura che meglio risponde alle proprie passioni. In autunno si aprirà il secondo corso per allargare la rete agrituristica sportiva, che rafforzerà l’attrattività e l’accoglienza in Campania.

A consegnare i diplomi e le targhe sono stati il direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda, il presidente regionale del CONI Sergio Roncelli, il presidente regionale di Terranostra Manuel Lombardi e il direttore regionale della Scuola dello Sport del CONI Antonio Chieffo.

Hanno conseguito l’attestato di direttore sportivo in agriturismo Paola Carone (agriturismo Stella del Taburno di Torrecuso, Benevento), Michele Casieri (agriturismo Lisoni di Colle Sannita, Benevento), Antonia Ciabrelli (agriturismo Fattoria Ciabrelli di Castelvenere, Benevento), Salvatore Cinque (agriturismo Nonno Luigino di Vico Equense, Napoli), Annamaria Colanera (agriturismo Le Peoni di Sant’Angelo a Cupolo, Benevento), Melania Coppola (agriturismo Casa Barbato di Montoro, Avellino), Teresa Crispino (agriturismo Consoli Crispino di Francolise, Caserta), Ciro Di Meglio (agriturismo Giasole di Ischia, Napoli), Lucia Giannattasio (agriturismo Ai Monaci di Montano Antilia, Salerno), Domenico Gilardi (agriturismo Le Campestre di Castel di Sasso, Caserta), Giovanna Mazzucco (agriturismo La Cascina nel Bosco di Faicchio, Benevento), Vincenzo Merola (agriturismo Isca delle Donne di Palinuro, Salerno), Maria Antonietta Moffa (agriturismo Masseria Pasqualone di Colle Sannita, Benevento), Giuseppe Nardiello (agriturismo Tenuta Nardiello di Volturara Irpina, Avellino), Giuseppe Nista (agriturismo La Collina di Colle Sannita, Benevento), Giovanna Porto (agriturismo La Vecchia Masseria di Faicchio, Benevento), Giuseppe Resce (agriturismo Oasi Masseria Sant’Elia di Casalbore, Avellino), Tiziana Vetturini (agriturismo Falode di Castello del Matese, Caserta). Per gli agriturismi in fase di avvio si sono diplomati due titolari di aziende agricole cilentane, Antonio Di Iorio di Sicignano degli Alburni e Marzia Sansone di San Mauro la Bruca. Gli istruttori sportivi diplomati sono stati Vincenza Cioffi di Vico Equense (Napoli) Francesco Barra di Polla (Salerno) e Vincenzo de Mattheis di Caserta.

adsense – Responsive – Post Articolo