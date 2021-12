TUFINO. Dopo lo scioglimento del consiglio è già caccia ai prossimi candidati. Benny Molaro: “Non è ancora il mio momento”

Solo qualche giorno fa è arrivata la sfiducia al primo cittadino di Tufino Carlo Ferone con le dimissioni di 7 consiglieri comunali che hanno procurato lo scioglimento del civico consesso con chiamata alle urne per la prossima primavera dei cittadini che già si inizia a comporre possibili schieramenti. Ad comunicarci la non disponibilità a prendere parte alla prossima tornata elettorale e Benny Molaro, cittadino tufinese conosciuto per il suo impegno per il sociale. Ecco cosa ci ha dichiarato: “In molti mi stanno chiedendo la mia candidatura alle prossime elezioni comunale di Tufino 2022. Sono sempre coerente quello che penso, non darò indicazioni di voto.

Non sono un politico come gli altri ma mi piace mettere in gioco. Potrei candidarmi in un futuro, ma non adesso ho altre priorità. Mi auguro di poter continuare a fare mettendo la faccia per aiutare il prossimo, ho capito che il sociale mi dava la possibilità di crescere con tanta amore quindi mi accontento di fare questo. Spero una Tufino all’altezza dei sogni come altri paesi.

Sulla questione del Covid-19 visto non siamo ancora in una situazione di normalità. Vaccinatevi l’unica soluzione per uscirne fuori. Buon Anno 2022 a tutti voi”.

adsense – Responsive – Post Articolo