Garanzia legale auto: tutto quello che bisogna sapere per un acquisto sicuro

L’auto è indispensabile per molte famiglie e, nei nuclei familiari numerosi, possono risultare necessarie due o addirittura tre.

L’acquisto di una o più auto nuove può però risultare complicato per molte famiglie, che decidono quindi di virare su una soluzione alternativa ma altrettanto efficiente soprattutto se non si hanno molte pretese: l’acquisto di un’auto usata.

Si potrebbe obiettare che acquistare un’auto usata rappresenti comunque un rischio, poiché il mezzo potrebbe essere più usurato e quindi avere più problemi.

C’è però un valido alleato a sostegno degli acquirenti: la garanzia legale auto. Come spiega il Codice del Consumo i venditori devono offrire una garanzia legale di almeno 24 mesi, che possono essere ridotti a 12 in seguito ad un accordo tra le parti.

L’acquirente, una volta scoperto il difetto, ha tempo fino a due mesi per denunciarlo. In tal caso la copertura si prolunga e risulta valida dal giorno della consegna del veicolo.

Inoltre il concetto di garanzia collima con quello di conformità, quindi l’auto deve essere conforme alla descrizione e alle caratteristiche indicate dal venditore.

Per questo motivo è consigliabile acquistare auto usate da rivenditori o concessionarie che, rispetto ai privati, devono fornire una garanzia legale che duri almeno un anno.

Se infatti dovessero verificarsi malfunzionamenti, guasti o difetti rientranti nella garanzia, il venditore è tenuto a sostenere i costi di eventuali riparazioni o sostituzioni dei pezzi difettosi. Conviene in primis ai concessionari vendere quindi auto usate in perfette condizioni.

A tal proposito è molto interessante introdurre il servizio di garanzia legale auto per concessionari proposto da For Dealerche, in un certo senso, rivoluziona il concetto stesso di garanzia.

Non sempre sono ben definiti i confini entro i quali le riparazioni spettano ai concessionari, cosa che può dare vita a frizioni e contenziosi tra i venditori e gli acquirenti.

For Dealer quindi ha progettato un software che, grazie ad un sofisticato algoritmo proprietario, è in grado di stabilire con certezza il livello di usura del veicolo e quindi ricostruirne lo storico.

For Dealer supporta i rivenditori di auto usate attraverso metodologie innovative, come il software proprietario in grado di redigere un documento che fotografi lo stato dell’auto al momento della vendita.

I concessionari quindi hanno la serenità di vendere auto usate in perfette condizioni, riducendo i costi legati alle riparazioni e al post vendita e aumentando in modo significativo la propria reputazione.

In maniera indiretta ne traggono grande beneficio gli stessi acquirenti, che hanno la certezza di comprare un’auto usata in buone condizioni, senza dover fare i conti con guasti e rotture dopo poche mesi.

In ogni caso per un acquisto sicuro e a prova di bidonate bisogna considerare in primis la reputazione del venditore, poi versare un acconto solo dopo un esame approfondito dell’auto e infine valutare con grande attenzione il finanziamento proposto, con un occhio particolare al Taeg. L’acquisto potrebbe non risultare conveniente, soprattutto se gli interessi da pagare risultano fin troppo alti.