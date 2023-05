Trovare un impiego: quali sono i canali da utilizzare?

Trovare lavoro al giorno d’oggi è un’attività supportata dalle più recenti tecnologie, che permettono di inviare molto più facilmente e rapidamente il proprio curriculum vitae e farsi conoscere dai datori di lavoro. Fino a qualche tempo fa, infatti, bisognava recarsi direttamente presso gli uffici delle aziende, gli esercizi commerciali ecc. e consegnare il proprio CV manualmente oppure spedirlo tramite posta. Ad oggi, invece, le procedure sono più snelle e trovare lavoro è più semplice, poiché i canali per farlo sono molteplici.

Le agenzie per il lavoro

Oggigiorno rivolgersi a un’agenzia per trovare lavoro è uno dei primi passi che compie chi è alla ricerca di un impiego. Tali agenzie sono formate da operatori professionali che si comportano da intermediari per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il loro scopo è duplice: da una parte, trovare il personale idoneo per le posizioni aperte in azienda, e dall’altra aiutare le persone a trovare un impiego adatto alle proprie caratteristiche ed esigenze, supportando anche la ricollocazione professionale. Nello specifico, le agenzie per il lavoro si occupano di:

Ricerca di lavoro : le agenzie aiutano i candidati nella ricerca mettendoli in contatto direttamente con le aziende, oppure mostrando gli annunci più in linea con quanto cercato;

: le agenzie aiutano i candidati nella ricerca mettendoli in contatto direttamente con le aziende, oppure mostrando gli annunci più in linea con quanto cercato; Selezione del personale : in alcuni casi, le agenzie per il lavoro hanno anche il compito di effettuare una prima scrematura dei candidati per conto delle aziende, oppure organizzare direttamente i colloqui;

: in alcuni casi, le agenzie per il lavoro hanno anche il compito di effettuare una prima scrematura dei candidati per conto delle aziende, oppure organizzare direttamente i colloqui; Formazione: alcune agenzie per il lavoro offrono anche corsi di formazione per aiutare i candidati a implementare le proprie competenze e migliorare la propria competitività sul mercato del lavoro.

Fiere ed eventi per trovare lavoro

Esistono diverse opportunità offline dedicate alla ricerca di lavoro che costituiscono un’ottima occasione per trovare delle opportunità interessanti e costruire una rete di contatti con i professionisti del settore. Tra queste ci sono le fiere, in cui le imprese presentano le loro opportunità; i career day, organizzati dagli istituti di istruzione per mettere in contatto i datori di lavoro con i giovani talenti, e i job meeting, organizzati dalle associazioni e le agenzie per il lavoro, al fine di permettere ai candidati di presentare il loro CV a diverse aziende e partecipare a colloqui direttamente in sede. Ovviamente, è fondamentale prepararsi al meglio prima di partecipare a tali eventi, per fare una buona impressione.

Il web

Cercare lavoro su internet è una procedura molto comune e semplice, poiché i siti web dedicati questo sono molteplici. Inoltre, le aziende, quando hanno una posizione aperta, la pubblicano sui loro portali e canali social. Prima di iniziare la ricerca è necessario avere un curriculum ben redatto e aggiornato, così da inoltrarlo in pochi click; in genere, è richiesto in formato PDF. Un ulteriore consiglio per cercare lavoro sul web è avere un profilo social curato, nel quale si evidenziano le proprie esperienze pregresse e capacità, e aggiornandolo periodicamente con le novità. Inoltre, bisogna “fare rete”, creando contatti con persone che lavorano nello stesso settore o in quello di interesse.