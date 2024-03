“Gioia” di Rosita D’Esposito: Un Viaggio nella Vita attraverso le Pagine di un Libro. Il 9 marzo a Sorrento la presentazione

Sabato 9 marzo 2024, alle ore 17, la sala consiliare del Comune di Sorrento sarà il palcoscenico per la presentazione di “Gioia”, l’ultimo lavoro dell’autrice e insegnante Rosita D’Esposito. La serata sarà moderata da Luigi Leone, mentre la voce narrante sarà quella di Rosario Di Nota.

Rosita D’Esposito, docente presso l’I.C. Giovanni Mazza a Torre del Greco, si appresta a condividere con il pubblico il frutto del suo impegno letterario, offrendo una piacevole compagnia di carta che racconta la vita vissuta. “Gioia” non è solo il titolo dell’opera, ma anche il nome di una protagonista, una donna legata da un legame simbiotico al suo padre.

La trama si sviluppa attorno a Gioia, una donna che vive una relazione particolare con un padre affettuoso ma eccessivamente protettivo. Nonostante la sua presenza amorevole, il padre la tratta ancora come una bambina, manifestando una gelosia quasi morbosa. Il nome “Gioia” diventa così un amuleto scaramantico, un modo per affrontare le sfide e le amarezze che la protagonista deve affrontare nel corso della sua vita, trasformandole in occasioni di crescita e resilienza.

Il titolo stesso del libro, “Gioia”, offre una molteplicità di interpretazioni, evocando la gioia di vivere e amare, ma anche un appellativo simpatico e tanto altro ancora, lasciando spazio alla fantasia del lettore.

La presentazione dell’opera sarà arricchita dalla partecipazione dell’associazione terzo settore “Un mondo magico”, diretta da Mariagrazia Cava, sempre vicina a coloro che sono sensibili ai temi trattati dall’autrice. La serata promette emozioni e riflessioni profonde, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in una storia avvincente e ricca di significato.