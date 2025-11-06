Tragedia a Camerota, muore nel giorno del suo compleanno: aveva 24 anni

Una tragedia sconvolge la comunità di Camerota, nel Cilento. Un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere precipitato dalle scale dell’abitazione della nonna, in località Buico. Il giovane si trovava lì in visita quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto da un pianerottolo di diversi metri.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era affetto da una patologia dello spettro autistico e, in quel momento, sarebbe inciampato mentre percorreva la scala interna della casa. La caduta è stata violenta e il primo a soccorrerlo è stato il padre che, resosi conto della gravità della situazione, ha deciso di trasportarlo immediatamente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania senza attendere l’arrivo dell’ambulanza.

Durante il tragitto il giovane ha iniziato a perdere conoscenza. Giunti al pronto soccorso, i medici hanno riscontrato una grave emorragia interna dovuta ai traumi riportati nell’impatto. È stato disposto un intervento chirurgico d’urgenza, ma nonostante tutti i tentativi dei sanitari, il 24enne è deceduto all’alba del giorno successivo. Proprio nel giorno del suo compleanno.

La notizia ha scosso profondamente Camerota, dove la famiglia è ben conosciuta e stimata. Il giovane lascia i genitori, un fratello e una sorella.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Camerota per ricostruire l’accaduto ed escludere eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia.

Un’intera comunità ora si stringe attorno alla famiglia, colpita da un dolore improvviso e inaspettato.