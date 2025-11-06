Interruzione programmata di energia elettrica: coinvolti Comuni tra Caserta, Napoli e Avellino

E-Distribuzione ha comunicato che, per permettere l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione sulla Cabina Primaria di Nola, sarà necessario sospendere temporaneamente la fornitura di energia elettrica in alcune aree delle province di Caserta, Napoli e Avellino.

L’interruzione è programmata per domenica 9 novembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 07:50.

Il provvedimento interesserà utenze di media e bassa tensione.

Comuni interessati dall’interruzione

Di seguito, alcune delle zone coinvolte:

Provincia di Caserta

• San Felice a Cancello: frazioni Polvica e Mandre, via Ferrara, via Polvica.

Provincia di Napoli

• Camposano: diverse vie del centro e delle frazioni, tra cui via Mastrilli, via Siciliano, corso Vittorio Emanuele, piazza De Revel, piazza Umberto, via Capua, via Marconi, via Abbadia, via Provinciale, via Indipendenza, via Libertà, via Marconi, via Matteotti, via Vico Napolitano, via Sardo, via Siciliano, via Badia, via S. Donato, via Bovio, via Montale, viale Virgilio e numerose traverse e viali limitrofi.

Provincia di Avellino

• Avella: via Nazionale Puglie, via Purgatorio, via Sant’Angelo.

• Baiano: centro cittadino e aree limitrofe, tra cui corso Garibaldi, piazza Quattro Novembre, via Amendola, via Diaz, via Vittorio Emanuele, via Manzoni, via Mercadante, via Rossini, via Verdi, viale Michelangelo.

• Mugnano del Cardinale: sp Quartarelle, via Montevergine, via San Pietro.

• Quadrelle: corso Europa, corso Umberto I, piazza Caldera, piazza De Matteis, via Pagano, traversa Garibaldi, via Manzoni, via Montevergine, via Roma, via Strada, via Vetrano, via Fontana.

• Sirignano: piazza Colucci, piazza Principe, piazza Principessa Rosa, via Santa Croce, via D’Apolito, via Campana, via Cercola, via Nazionale Puglie, via Sirignano Togliatti, via Tuoro.

Raccomandazioni alla popolazione

Durante la fascia oraria indicata:

• l’erogazione dell’energia potrebbe subire riattivazioni temporanee;

• si raccomanda di non utilizzare ascensori e fare attenzione a dispositivi elettrici in funzione.

Assistenza e segnalazioni

Per informazioni o segnalazione guasti è possibile contattare il numero verde 803 500 (servizio gratuito E-Distribuzione) oppure utilizzare l’app ufficiale.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in caso di variazioni o estensioni dell’intervento programmato.